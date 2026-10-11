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Le missile d’Adrien Rabiot avec l’AC Milan

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Adrien Rabiot @Maxppp

L’AC Milan a laissé filer deux points ce dimanche. En déplacement sur la pelouse de Sassuolo à l’occasion de la 6e journée de Serie A, les Rossoneri ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Pourtant dominateurs en première période, les hommes de Ruben Amorim n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, malgré plusieurs tentatives du duo Pulisic-Ramos.

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Il a finalement fallu attendre l’heure de jeu pour voir Adrien Rabiot débloquer la situation. Parfaitement servi par Luka Modric, l’international français décochait une frappe surpuissante depuis un angle fermé, sur la gauche de la surface, pour tromper Arijanet Muric (63e, 0-1). Mais cet avantage n’aura duré que cinq petites minutes.

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