Une jeune pépite tunisienne attire l’OL et Nice

Louey Ben Farhat continue de confirmer son statut de prodige du Karlsruher SC. Contre le Dynamo Dresde (3-3), le jeune attaquant de 19 ans a de nouveau été décisif, inscrivant son 5e but de la saison, croyant offrir la victoire à son équipe. Même annulé pour hors-jeu, ce moment a renforcé sa réputation et attiré un nombre inhabituel de recruteurs au Wildparkstadion, venus observer le joueur en action selon Neues Nachrichten.

La suite après cette publicité

Parmi les clubs présents, plusieurs grands noms européens suivaient de près le jeune talent, comme l’OL et l’OGC Nice, convaincus par ses performances récentes et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Le KSC serait prêt à céder son attaquant pour un montant compris entre 10 et 12 millions d’euros, un record pour le club, conscient que Ben Farhat, lié jusqu’en 2029, sera également sous les projecteurs lors de la prochaine Coupe du Monde avec la Tunisie.