Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Une jeune pépite tunisienne attire l’OL et Nice

Par Allan Brevi
1 min.
Louey Ben Farhat @Maxppp

Louey Ben Farhat continue de confirmer son statut de prodige du Karlsruher SC. Contre le Dynamo Dresde (3-3), le jeune attaquant de 19 ans a de nouveau été décisif, inscrivant son 5e but de la saison, croyant offrir la victoire à son équipe. Même annulé pour hors-jeu, ce moment a renforcé sa réputation et attiré un nombre inhabituel de recruteurs au Wildparkstadion, venus observer le joueur en action selon Neues Nachrichten.

La suite après cette publicité

Parmi les clubs présents, plusieurs grands noms européens suivaient de près le jeune talent, comme l’OL et l’OGC Nice, convaincus par ses performances récentes et sa capacité à faire la différence sur le terrain. Le KSC serait prêt à céder son attaquant pour un montant compris entre 10 et 12 millions d’euros, un record pour le club, conscient que Ben Farhat, lié jusqu’en 2029, sera également sous les projecteurs lors de la prochaine Coupe du Monde avec la Tunisie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
2. Bundesliga
Karlsruhe
Lyon
Nice
Louey Ben Farhat

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Karlsruhe Logo Karlsruhe
Lyon Logo Lyon
Nice Logo OGC Nice
Louey Ben Farhat Louey Ben Farhat
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier