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Coupe du Monde

Équipe de France : la remarque d’Ousmane Dembélé qui a agacé les Bleus à la mi-temps face à l’Espagne

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé avec l'équipe de France @Maxppp
France 0-2 Espagne
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L’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne (0-2) en demi-finales de la Coupe du monde 2026 continue de révéler les tensions qui ont traversé le vestiaire des Bleus par la suite. Dépassés dans le jeu, les hommes de Didier Deschamps avaient rejoint les vestiaires menés au score, dans une ambiance assez pesante. Comme l’avait révélé l’Équipe, plusieurs incompréhensions étaient apparues entre les joueurs, illustrant l’impuissance des Bleus dans ce match.

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Selon les nouvelles informations de L’équipe, Ousmane Dembélé a tenté de provoquer une réaction en prenant la parole à la mi-temps. Le Ballon d’Or 2025 a notamment pointé du doigt le manque de coordination du pressing français, estimant que l’équipe ne défendait pas de manière suffisamment collective. Une intervention qui n’a toutefois pas été appréciée par tout le monde. Plusieurs internationaux auraient été agacés par cette sortie, jugeant que l’attaquant du PSG avait tendance à hausser le ton lorsqu’il était lui-même en difficulté, mais beaucoup moins dans d’autres situations. Ambiance…

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