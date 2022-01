Ligue 1 : l'OM s'offre Lens grâce à Bakambu et Payet

Le RC Lens recevait l'OM lors de la 22eme journée de Ligue 1. Les Marseillais, troisièmes au coup d'envoi, avaient l'occasion de redevenir dauphin du PSG et donc passer devant Nice. Et le début de rencontre confirmait clairement les bonnes intentions olympiennes même si la première occasion était pour Lens et Seko Fofana. Mais le milieu ivoirien voyait Saliba intervenir magnifiquement par deux fois (5e). Par la suite, les hommes de Jorge Sampaoli ont déroulé leur football avec une impressionnante maitrise pendant quasiment toute la rencontre. Valentin Rongier ne passait pas loin du but, mais sa frappe sur la barre venait ensuite toucher le poteau après un rebond sur la tête de Farinez (28e). À force de pousser, l'OM finissait par ouvrir le score. Après un penalty obtenu par Guendouzi, Dimitri Payet se chargeait de le tirer sans trembler (1-0, 34e).

Un but qui a eu le mérite de faire immédiatement réagir les Lensois. Lancé en profondeur, Florian Sotoca se présentait seul face à Pau Lopez mais voyait sa frappe être repoussée par le portier espagnol (37e). En seconde période, les Sang et Or poussaient pour revenir dans le match, mais ils ont toujours buté soit sur une bonne défense marseillaise soit sur un Pau Lopez toujours très vigilant sur sa ligne (64e, 79e). Et l'OM a fini par faire le break grâce à... Bakambu. La dernière recrue marseillaise n'a eu besoin que d'un seul ballon pour trouver le chemin des filets quelques secondes après son entrée en jeu (2-0, 77e). Au terme de l'un de ses meilleurs matchs cette saison, l'OM s'offre une précieuse victoire (la cinquième de suite à l'extérieur). Les Olympiens prennent la deuxième place du classement et devance Nice d'un point. Lens pointe à la 7eme place.