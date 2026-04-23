Ces championnats où il y a encore du suspense en Europe !

Ils sont déjà champions

Ce week-end le Bayern Munich a obtenu son 35e titre de champion d’Allemagne. Le club bavarois s’est imposé 4-2 contre Stuttgart et enchaîne un deuxième championnat d’affilée. Aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven a réussi à faire un trois à la suite en décrochant un 27e sacre national avec une large avance. Au Pays de Galles, The New Saints a aussi décroché le Graal pour la 18e fois de son histoire. En Slovénie, le NK Celje vient de décrocher son troisième sacre après une victoire 2-0 contre Mura. Lincoln Red Imps vient d’obtenir son huitième titre d’affilée à Gibraltar, le 30e de son histoire. Du côté de Saint-Marin, Tre Fiori a mis fin à six ans d’attente et a décroché un neuvième sacre. D’autres clubs pourraient obtenir prochainement leur titre de champion.

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Il ne reste quasiment plus de suspense

Avec 12 points d’avance sur le Napoli à 5 journées de la fin, l’Inter Milan est bien parti pour reprendre le titre de champion d’Italie. Cela pourrait intervenir ce dimanche contre le Torino si l’AC Milan ne bat pas la Juventus. Au Portugal, le FC Porto est tout proche d’être champion. Les Dragons disposent de sept points d’avance sur Benfica et huit sur le Sporting CP (un match en moins) alors qu’il ne reste que 4 journées à disputer. En Espagne, ça semble également bien parti avec le FC Barcelone qui compte neuf points d’avance sur le Real Madrid même s’il reste encore un Clàsico. Les deux équipes ont encore six matches à disputer. En Suisse, le FC Thoune est quasiment champion. Pourtant promu, le club du canton de Berne dispose de 14 points d’avance sur Saint-Gall à 5 journées de la fin et peut obtenir le trophée ce samedi contre Lugano. En Serbie, l’Étoile Rouge de Belgrade est quasiment championne. Avec 14 points d’avance sur le Partizan Belgrade à cinq journées de la fin, le club serbe est bien parti pour obtenir un 9e sacre d’affilée, le 12e depuis que la Serbie est détachée de la Yougoslavie puis du Monténégro. Le Dinamo Zagreb est proche de devenir champion de Croatie. À cinq journées de la fin, l’écart est de 13 points avec l’Hajduk Split. Situation similaire en Bulgarie où le Levski Sofia est sur le point de redevenir champion. Le club de la capitale dispose de 10 points d’avance sur Ludogorets Razgrad à 6 journées de la fin. Un sacré tour de force puisque Ludogorets a gagné les 14 derniers championnats. Néanmoins il y aura encore deux confrontations avec Ludogorets Razgrad. Du côté de l’Azerbaïdjan, le Sabah Baku est proche de faire chuter Qarabag avec 13 points d’avance à 5 journées de la fin (un match de moins pour Qarabag). Une excellente performance qu’est en train de faire le club de la capitale, car Qarabag compte 11 titres sur les 12 dernières saisons. En Bosnie-Herzégovine, Borac Banja Luka dispose de 10 points d’avance sur le Zrinjski Mostar alors qu’il reste encore 6 matches à disputer. Enfin à Chypre, l’Omonia Nicosie a tué la concurrence avec 13 points d’avance sur l’AEK Larnaca et l’Apollon Limassol alors qu’il reste six journées à disputer.

Il y a encore un peu de suspense

En Turquie, Galatasaray semble proche d’obtenir un 26e titre national et le 4e d’affilée. Le club turc dispose de 4 points d’avance sur Fenerbahçe alors qu’il reste quatre matches. Cependant, le fait que les deux équipes s’affrontent dimanche à 19h permet à Fenerbahçe d’y croire encore en cas de victoire. Troisième à six points de Galatasaray, Trabzonspor n’est pas éliminé, mais cela s’annonce plus difficile. En Grèce, l’AEK Athènes a de fortes chances d’être champion. Avec 5 points d’avance sur l’Olympiakos à 4 journées de la fin, le club coaché par Marko Nikolic est proche d’obtenir un quatorzième titre, son premier depuis 2023. En Tchéquie, le Slavia Prague dispose de cinq points d’avance sur le Sparta Prague son rival à six journées de la fin. Un avantage intéressant même si les deux équipes devront encore s’affronter. Au Kosovo, Drita conserve 5 points d’avance sur le FC Ballkani à 7 journées de la fin. En Slovaquie, le Slovan Bratislava dispose de sept points d’avance sur le FC Dac alors qu’il ne reste que quatre journées.

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Le suspense reste entier

Du côté de la France, il reste encore du suspense. Avec la victoire hier du Paris Saint-Germain contre Nantes (3-0), le club francilien prend quatre points d’avance sur Lens alors que les deux équipes ont encore cinq matches à disputer. Néanmoins, les deux équipes s’affronteront entre la 33e et la 34e journée lors d’un match décalé. En Angleterre, Manchester City vient de battre Burnley (1-0) et a pris la tête de la Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola ont le même nombre de points et la même différence de buts qu’Arsenal alors qu’il reste cinq matchs à jouer pour les deux équipes. En Belgique, il reste six journées de play-offs et deux équipes sont en bonne posture avec l’Union Saint-Gilloise (1re, 43 points) et le FC Bruges (2e, 41 points). Les deux équipes vont se confronter une nouvelle fois. Du côté de la Russie, le Zenit Saint-Pétersbourg (1er, 56 points) vient de reprendre l’avantage sur le FK Krasnodar (2e, 54 points) qui dispose d’un match en moins ce soir contre le Spartak Moscou. Il restera ensuite quatre matches aux deux équipes pour encore se départager. En Autriche, cinq clubs peuvent encore obtenir le titre. Double tenant du titre, le Sturm Graz (1er, 29 points) dispose de son destin en main, mais quatre équipes sont en embuscades avec le Red Bull Salzbourg (2e, 28 points), LASK (3e, 27 points), le Rapid Vienne (4e, 24 points), Hartberg (5e, 22 points), l’Austria Vienne (6e, 22 points). En Ukraine, on a deux clubs qui peuvent vraiment y croire à 6 journées de la fin. Longtemps surprenant leader, le LNZ Cherkasy (2e, 51 points) vient de se faire dépasser par le Shakhtar Donetsk (1er, 57 points) qui vient de gagner deux matchs en retard mais dispose d’un calendrier difficile. Pour la première fois depuis 1992 et le Tavriya Simferopol, on pourrait avoir un champion différent du Dynamo Kiev et du Shakhtar Donetsk. Possible scénario historique également en Écosse alors qu’il reste 5 matches et que les trois premiers vont encore s’affronter. Le surprenant Hearts of Midlothian (1er, 70 points) mène la danse devant les Glasgow Rangers (2e, 69 points) et le Celtic Glasgow (3e, 67 points). Les deux derniers monopolisent les titres de champion depuis Aberdeen en 1985.

Au Danemark, la course au titre est relancée après la victoire de Midtjylland ce lundi contre Aarhus. Arhus compte deux points sur son poursuivant alors qu’il reste encore 5 matches à disputer et que les deux équipes se recroiseront encore une fois. Les deux équipes jouent ce jeudi. En Pologne, quinze équipes peuvent potentiellement être titrées à 5 journées de la fin, mais sept sont vraiment impliquées. Court avantage pour le champion sortant, le Lech Poznan (1er, 49 points), mais qui n’a pas vraiment de marge sur Jagielonnia (2e, 46 points), le Gornik Zabrze (3e, 46 points), le Wisla Plock (4e, 45 points), le Zaglebie Lubin (5e, 44 points), le Rakow Czestochowa (6e, 43 points) et Katowice (7e, 43 points). Du côté d’Israël, il reste encore neuf matches, mais deux équipes se sont détachées. Ainsi, l’Hapoel Beer Sheva (1er, 62 points) et le Beitar Jerusalem (2e, 60 points) vont se livrer une lutte à distance. Scénario assez similaire en Hongrie où Györ (1er, 62 points) menace le champion sortant Ferencvaros (2e, 59 points) alors qu’il reste encore trois matches à disputer. En Roumanie, six équipes peuvent encore obtenir le titre puisque seulement neuf points séparent Universitea Cluj (1re) et le FC Arges (6e) à cinq journées de la fin. Avantage néanmoins à Universitea Cluj (1re) et Universitea Craiova (2e) qui sont à égalité et ont cinq points d’avance sur Cluj qui est troisième. Au Luxembourg, on a une sacrée lutte à 5 alors qu’il reste cinq journées. Ainsi, Differdange (1er, 55 points) dispose d’un court avantage sur Bissen (2e, 52 points), Dudelange (3e, 51 points), Mondorf (4e, 50 points) et UNA Strassen (5e, 49 points). Autant dire que les prochaines confrontations seront importantes.