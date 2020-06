LdC, PSG : Thomas Tuchel l'a mauvaise après les départs

Si la saison de Ligue 1 est terminée depuis plusieurs semaines, le PSG a encore à disputer ses deux finales de Coupes et son quart de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu à Lisbonne entre le 12 et le 15 août. Une fin de compétition qui se tiendra sur un match au lieu de deux à chaque tour. Le club parisien peut espérer faire quelque chose de grand mais devra faire sans Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. En fin de contrat au 30 juin, les deux premiers n'ont pas désiré prolonger leur bail jusqu'à la fin de saison alors que Tanguy Kouassi va lui rejoindre le Bayern Munich pour y signer son premier contrat professionnel. Les chances parisiennes en C1 seront ainsi plus limitées. Thomas Tuchel en est conscient et en a fait part ce vendredi en conférence de presse

« Nous aurons moins de chance, moins de qualité. C’est clair, maintenant c’est plus difficile dans cette compétition (Ligue des champions). Clairement oui (ça sera plus dur sans eux), on arrive en quarts et en finales de coupes, nous sommes capables avec les sept autres équipes de gagner la compétition. C’est un tournoi en un match, je suis convaincu qu’on va être très fort. Mais c’est clair que les partants vont nous manquer. On doit préparer l’équipe pour les deux finales. On a une équipe très forte dans la tête. Sous pression sur le terrain, on a disputé une C1 extraordinaire avec tout le monde, maintenant c’est différent et ça va être plus difficile », a-t-il dit. Thomas Tuchel a encore un mois et demi pour oublier ces départs et préparer ses joueurs à la dernière ligne droite de cette saison européenne.