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Coupe du Monde

Le Real Madrid accélère sur une revélation de la Coupe du Monde

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ayyoub Bouaddi avec le Maroc @Maxppp

Depuis de nombreuses années, le Real Madrid aime profiter des grandes compétitions internationales pour faire son mercato et récupérer des joueurs qui se sont illustrés au cours du tournoi. Les exemples sont nombreux : Mesut Özil après le Mondial 2010 ou encore James Rodríguez et Keylor Navas après celui de 2014, les Madrilènes ont toujours su récupérer des talents de la plus grande compétition.

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Et à en croire les informations du quotidien AS, le Real Madrid veut, cette année encore, accélérer sur une révélation de la Coupe du Monde. Depuis plusieurs jours, Ayyoub Bouaddi crève l’écran du côté du Maroc. Le jeune talent de 18 ans du LOSC est pisté par tous les plus grands clubs et visiblement le Real Madrid souhaite bien le récupérer. Selon le média espagnol, la direction du club madrilène compte bien frapper un grand coup et continuer dans sa politique de recrutement des révélations des Coupes du Monde.

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