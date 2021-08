Portugal : trois surprises dans la liste

Le Portugal démarre sa saison avec trois matches comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar contre l'Irlande, le Qatar et l'Azerbaïdjan début septembre. Pour l'occasion, Fernando Santos a convoqué joueurs.

On retrouve notamment Cristiano Ronaldo, en plein flou sur son avenir à la Juventus, et le Lyonnais Anthony Lopes. Ricardo Pereira et João Mario font eux leur retour. À noter les surprises Diogo Costa, gardien du FC Porto, Gonçalo Inacio, central prometteur du Sporting CP, et Otavio, milieu brésilien du FC Porto ayant récemment obtenu la nationalité portugaise.

La liste

Gardiens : Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício ;

Défenseurs : João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro ;

Milieux : Danilo, Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio ;

Attaquants : Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves, Rafa Silva.