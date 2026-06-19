La Juventus veut 50 M€ pour Khéphren Thuram

Cet été, Khéphren Thuram (25 ans) espérait participer à la Coupe du Monde avec la France. Mais le milieu de terrain n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Il suit donc la compétition dans la peau d’un supporter, d’autant que son frère Marcus est dans l’équipe. Le joueur de la Juventus peut aussi profiter de cette période pour gérer les questions liées à son avenir.

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Ce vendredi, le Corriere dello Sport et Tuttosport indiquent qu’il est dans le viseur d’Al Ahli, qui aurait même fait une offre colossale pour lui. Mais le Français sous contrat jusqu’en 2029 souhaite continuer à jouer en Europe et notamment en Premier League, où son nom est cité à Manchester United ou encore à Liverpool. Tuttosport précise que la Vieille Dame acceptera de le laisser filer pour un montant allant de 45 à 50 M€. Sa valeur est estimée à 38 M€ par le site spécialisé transfermarkt.