Mercato : Martin Terrier proche d’un retour en Ligue 1 !

Martin Terrier va-t-il faire son grand retour en France ? Vendu au Bayer Leverkusen en 2024 par le Stade Rennais en échange de 20 M€, l’attaquant âgé de 29 ans a encore trois ans de contrat avec l’écurie allemande. Auteur de 7 buts et de 3 passes décisives en 44 matches, le natif d’Armentières n’affiche pas des statistiques exceptionnelles, mais c’est en grande partie à cause de deux blessures.

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Victime d’une rupture du talon d’Achille en 2025 puis d’une blessure à l’ischio en mars dernier, Terrier cumule près de 300 jours d’absence depuis qu’il est à Leverkusen. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir des touches en Hexagone. Selon nos informations, Terrier, qui est très intéressé à l’idée de revenir en France, est en discussions avec le Stade Rennais. Reste que la perspective de retrouver un championnat familier dans un club qu’il connait par coeur et au sein duquel il a tout particulièrement brillé (51 buts et 24 passes décisives en 141 matches avec les Rouge et Noir) l’intéresse au plus haut point.

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Genesio aime toujours Terrier

Une chose est sûre : ce n’est pas la première fois que Rennes tente de rapatrier Terrier en Bretagne. Les Rennais s’étaient déjà renseignés sans toutefois aller plus loin. Et l’hiver dernier, l’idée d’un retour en France du joueur avait également été étudiée par le Paris FC. Les Franciliens étaient séduits par le profil polyvalent de Terrier, mais là encore, le dossier n’avait pas dépassé le stade de l’intérêt.

Selon nos informations, un autre gros bras de Ligue 1 ne serait pas insensible au joueur : l’Olympique de Marseille. Le nom de Terrier est en effet revenu dans les discussions mercatos des décideurs olympiens sans pour que l’OM n’avance concrètement sur le dossier pour le moment. Le club phocéen a l’avantage d’avoir un entraîneur qui connaît très bien sa cible puisque Bruno Genesio a dirigé Terrier entre 2021 et 2023. Le nouveau coach de l’OM apprécie tout particulièrement son ancien joueur et ne serait pas contre le voir débarquer sur la Canebière.