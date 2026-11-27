Amicaux (F) : la France renverse le Venezuela
Les Bleues ont renversé une situation bien mal embarquée face au Venezuela (4-2), à Nancy. Bousculées dès les premières minutes, les Françaises ont encaissé deux buts coup sur coup. Deyna Castellanos a d’abord signé un lob exceptionnel de près de 40 mètres (12e), avant que Daniuska Rodriguez ne double la mise d’une superbe reprise de volée (17e). En difficulté face à l’agressivité adverse, les joueuses de Laurent Bonadei ont toutefois réduit l’écart juste avant la pause grâce à Clara Mateo (37e), qui leur a permis de rester dans la rencontre.
🇫🇷 L'attaquante du Paris FC relance les Bleues à Nancy (2-1).
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Au retour des vestiaires, les Tricolores ont affiché un tout autre visage. Pour sa 100e sélection, la capitaine Griedge Mbock a égalisé de la tête dès la 48e minute, avant que Delphine Cascarino ne donne l’avantage aux siennes (63e), parfaitement lancée par Grace Geyoro. Kadidiatou Diani a ensuite fait le break d’un superbe extérieur du pied dans la lucarne (69e). Malgré plusieurs occasions supplémentaires, les Bleues n’ont pas réussi à alourdir le score, mais ont assuré une victoire renversante après avoir été menées de deux buts.
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