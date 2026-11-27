Les Bleues ont renversé une situation bien mal embarquée face au Venezuela (4-2), à Nancy. Bousculées dès les premières minutes, les Françaises ont encaissé deux buts coup sur coup. Deyna Castellanos a d’abord signé un lob exceptionnel de près de 40 mètres (12e), avant que Daniuska Rodriguez ne double la mise d’une superbe reprise de volée (17e). En difficulté face à l’agressivité adverse, les joueuses de Laurent Bonadei ont toutefois réduit l’écart juste avant la pause grâce à Clara Mateo (37e), qui leur a permis de rester dans la rencontre.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Tricolores ont affiché un tout autre visage. Pour sa 100e sélection, la capitaine Griedge Mbock a égalisé de la tête dès la 48e minute, avant que Delphine Cascarino ne donne l’avantage aux siennes (63e), parfaitement lancée par Grace Geyoro. Kadidiatou Diani a ensuite fait le break d’un superbe extérieur du pied dans la lucarne (69e). Malgré plusieurs occasions supplémentaires, les Bleues n’ont pas réussi à alourdir le score, mais ont assuré une victoire renversante après avoir été menées de deux buts.