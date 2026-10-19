La Ligue 1 bat un record inattendu !

La Ligue 1 offre un scénario particulièrement serré après sept journées de championnat. Cinq équipes se partagent la première place avec 14 points : l’OL, le PSG, le Paris FC, Lille et l’AS Monaco. Lyon occupe actuellement la tête grâce à une meilleure différence de buts, suite à sa victoire contre Nice (2-1). De son côté, le PSG s’est imposé à Strasbourg (3-1), tandis que le Paris FC a arraché un succès spectaculaire contre Rennes (4-3). Lille a concédé le nul face à Brest (1-1) et Monaco s’est incliné sur la pelouse de Lorient (0-1). Pour l’OL, cette première place est également symbolique, puisque le club n’avait plus été leader depuis la 19e journée de la saison 2020-2021.

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Cette situation inédite souligne l’équilibre qui règne en tête du championnat français. Selon les données du statisticien Opta, c’est la première fois que cinq équipes comptent exactement le même nombre de points à ce stade aussi avancé d’une saison de Ligue 1. Après sept journées, aucun club n’a donc réussi à creuser un écart significatif, laissant présager une lutte particulièrement disputée dans les prochaines semaines. Le PSG et l’OL s’affrontent dimanche soir, ce qui devrait rapidement modifier le classement…