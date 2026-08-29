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Premier League

Liverpool : Cody Gakpo veut rejoindre Manchester City

Par Kevin Massampu
1 min.
Cody Gakpo @Maxppp

Alors que Liverpool est sur le point d’annoncer l’arrivée de Bradley Barcola, les Reds sont sur le point de perdre un autre élément offensif, à savoir Cody Gakpo (27 ans). Selon The Athletic, l’ailier gauche néerlandais a donné son accord pour rejoindre Manchester City. L’ancien joueur du PSV Eindhoven était notamment une piste de longue date des Spurs, mais a, semble-t-il, donné son aval pour signer au sein de l’équipe d’Enzo Maresca.

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Désormais, les Reds et les Cityzens doivent trouver un accord pour le transfert de Gakpo. Valorisé à 60 millions d’euros sur Transfermarkt, Gakpo a inscrit 51 réalisations et a délivré 24 passes décisives en 182 matchs avec Liverpool (11 329 minutes jouées), depuis son arrivée à Anfield en janvier 2023. Il a déjà trouvé le chemin des filets cette saison, avec cette égalisation contre Newcastle, le week-end dernier (2-2), en Premier League.

Pub. le - MAJ le
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