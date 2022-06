Christian Eriksen se confie sur son avenir

Libre comme l'air. Voilà ce que sera Christian Eriksen (30 ans) à la fin du mois de juin, quand son contrat de six mois avec Brentford aura expiré. De retour à la compétition ces derniers mois avec le club promu en Premier League, le milieu offensif a brillé du côté du Brentford Community Stadium, et participé activement au maintien des Bees dans l'élite du foot anglais (1 but et 4 passes décisives en 11 matchs de championnat).

La suite après cette publicité

Actuellement en sélection pour y disputé la Ligue des Nations avec la Danish Dynamite, avec qui il était titulaire lors de la victoire 2-1 au Stade de France contre les Bleus, Christian Eriksen va devoir trancher pour son avenir. Dans un entretien accordé à la Premier League, l'international (112 capes, 38 buts) a expliqué quelles seraient ses motivations futures. « Je ne sais pas où le futur me mènera mais ce sera une décision prise dans une perspective à la fois footballistique et familiale. » L'ancien joueur de l'Inter et de l'Ajax figure notamment sur les tablettes de Tottenham ou encore de Manchester United, alors que Brentford n'a pas perdu espoir de le conserver.