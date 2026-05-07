PSG : la statistique hallucinante de Willian Pacho

Willian Pacho a tenu bon ! En effet, le Bayern Munich n’a pas su perforer la défense parisienne comme il le souhaitait, et c’est finalement le PSG qui a remporté son billet pour la finale de la Ligue des Champions hier soir (1-1). L’Équatorien, presque irréprochable, était d’ailleurs très heureux après la rencontre en Bavière. Une joie maîtrisée et un travail récompensé par des nouveaux chiffres impressionnants.

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L’arrière-garde n’a écopé d’aucun carton lors de ses 42 derniers matchs officiels avec le PSG depuis le 13 août 2025 contre Tottenham en Supercoupe d’Europe. Il est le défenseur en activité ayant disputé le plus de rencontres de C1 (33 au total) sans avoir pris un seul carton. Une solidité ne nécessitant aucune agressivité qui fait donc le bonheur de ses supporters.