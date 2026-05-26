Lokomotiv, Mitryushkin : «je suis certain que Batrakov rejoindra le PSG»

La rumeur est persistante en Russie. Le Paris Saint-Germain serait sur les traces du milieu de terrain du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov. Un émissaire parisien serait même censé se rendre en Russie pour l’observer. En France, cette rumeur ne prend toujours pas, mais à Moscou, le gardien et capitaine du Lokomotiv, Anton Mitryushkin, pense que l’opération se fera.

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« Nous espérons que tout se passera bien ! Nous ne commentons pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais bien sûr, tout le monde l’espère. Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous. Je suis absolument certain que Batrakov rejoindra le PSG », a-t-il déclaré au site Legalbet.