Liga : Séville au bout du suspens, Cadiz crée la surprise à 9

Pour le compte de la 4e journée de Liga, l'Athletic Bilbao recevait le promu Cadiz. Et les Andalous, malgré deux expulsés (Carlos Akapo et Alvaro Negredo), ont créé la sensation en s'imposant (0-1), grâce à un but contre son camp d'Unai Nuñez (57e).

Le FC Séville, de son côté, a peiné face à Levante, avant de s'imposer (1-0), grâce à un but de Youssef En-Nesyri (90e +1). L'entraîneur sévillan Julen Lopetegui, très nerveux pendant la rencontre, a été exclu en fin de match (90e).

