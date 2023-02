Affaire Negreira : l’ancien vice-président du FC Barcelone dément les accusations

La suite après cette publicité

Drôle de mois de février pour le FC Barcelone. Solides leaders de Liga, les Catalans connaissent cependant énormément de mésaventures ces dernières semaines. Tout d’abord sur le terrain où ils ont été éliminés de la Ligue Europa jeudi dernier face à Manchester United (2-1), mais surtout du point de vue extra-sportif où l’affaire Negreira infecte le club depuis sa révélation. Si pas mal de personnages influents dans le football espagnol ont déjà pris la parole à ce sujet, c’est autour de l’ancien vice-président sportif du Barça de s’exprimer dans une interview accordée à la RAC1. Ce dernier nie l’existence d’accord avec l’arbitrage pour favoriser les Blaugranas à cette époque.

« Je suis surpris et agacé car associer cela au fait que nous avons bénéficié d’un traitement favorable de la part des arbitres est une entéléchie. Nous avons perdu un titre de champion au Camp Nou contre l’Atlético à cause d’un but refusé qui était un but et nous avons eu un but refusé au Betis alors que le ballon était entré d’un mètre. (…) Je ne connaissais pas la relation avec Enriquez Negreira. Je ne l’ai jamais vu de ma vie. Ni lui, ni son fils. Je savais qu’il y avait des rapports qui étaient transmis pour l’équipe première et l’équipe réserve. On me les a transmis, mais c’était une question technique et je leur ai dit de ne pas me les transmettre. Il s’agissait de rapports d’arbitrage. (…) C’est un coût très important, c’est un scandale. Un dirigeant, pour être payé un demi-million par an, doit être très bon. Bien sûr, si, comme on le dit, c’était pour acheter des arbitres, ils nous ont trompés parce qu’ils nous ont rendu un mauvais service. Si j’avais su le prix, j’aurais demandé des explications ».

