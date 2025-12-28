Menu Rechercher
Un international espagnol dénonce le manque d’arbitres noirs et de joueurs homosexuels

Héctor Bellerín, sous les couleurs du Real Bétis @Maxppp

Hector Bellerin a une nouvelle fois utilisé sa voix pour pointer les manquements structurels du football moderne. Dans un entretien accordé au journal El Mundo, le latéral du Real Betis a mis en lumière le manque criant de diversité, non pas seulement sur le terrain, mais aussi au sein des instances et du corps arbitral. Une question rarement abordée frontalement, mais que l’Espagnol estime centrale.

« Combien de staffs en Espagne comptent une femme parmi leurs membres ? Y a-t-il des arbitres noirs ? Il n’y a pas de structure autour pour soutenir le message. Les gens peuvent dire “cela ne nous dérange pas qu’il y ait un joueur homosexuel”, mais il n’y en a aucun. Il n’y en a aucun qui soit ouvertement homosexuel, ou il n’y en a aucun parce que ce sont des milieux où ils ne se sentent pas à l’aise. Il reste presque tout à faire. Comparé à d’autres secteurs, nous n’en sommes qu’à nos débuts », a déclaré l’ex-joueur d’Arsenal, qui dénonce un football encore en retard sur les enjeux de représentativité et d’inclusion.

