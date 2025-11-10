La presse espagnole s’enflamme pour Lewandowski, Jérémy Doku choque l’Angleterre

Lewandowski porte le FC Barcelone en Liga

Un triplé de Robert Lewandowski et un but de Lamine Yamal ont permis au Barça de l’emporter malgré les buts de Sergio Carreira et Borja Iglesias pour le Celta. Cette victoire permet aux Catalans de revenir à 3 points du leader madrilène et de retrouver une dynamique positive avant la trêve. Pour Mundo Deportivo, on a vu une version “Top Barca-Lewy”. Robert Lewandowski a signé un triplé et été le principal du succès barcelonais. Malgré ses 37 ans, le Polonais continue de prouver sa capacité à convertir chaque ballon en but avec une efficacité glaciale. Pour Sport, «l’avant-centre qui ne devrait jamais partir à la retraite». Sa facilité à marquer et son expérience permettent au Barça de se relancer dans cette saison, où il reste une valeur sûre de l’attaque catalane. Le duo formé avec Marcus Rashford, qui lui a donné 2 passes décisives, a ébloui les supporters blaugranas. Cette performance témoigne que Lewandowski est encore un buteur essentiel, dans la quête de titre du Barça.

Jérémy Doku intenable face à Liverpool

«Doku est grand maitre», pour le Daily Star. Jérémy Doku a fait mal à la défense de Liverpool dès les premières minutes en obtenant un penalty et a brillé dans ce match. Pour le Manchester Evening News, sa prestation est presque parfaite et il s’est vu accorder la note de “9”. Doku a multiplié les actions dangereuses, par ses dribbles et son impact constant. Il a marqué un but magnifique qui a scellé la victoire 3-0 de Manchester City, et confirmant son statut d’homme du match avec une prestation clinique. Pep Guardiola a déclaré après le match que le Belge a joué «l’un de ses meilleurs matchs pour Manchester City».

L’OL démonte l’arbitrage

Le PSG s’est imposé ce dimanche face à l’OL 3-2 grâce à un but de Joao Neves au bout du temps additionnel. Outre la déception d’avoir laissé la victoire aux Parisiens en toute fin de match, l’Olympique Lyonnais s’est montré excédé par l’arbitrage de Benoit Bastien qui a totalement faussé le match, selon eux. Les Lyonnais reprochent notamment à l’arbitre de ne pas avoir sifflé la faute de Vitinha sur l’action du 2e but, une main de Zabarnyi dans la surface en première mi-temps. «La colère des Lyonnais face aux décisions arbitrales a pris le dessus», peut-on lire dans les pages intérieures du Progrès.