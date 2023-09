Crise à l’OM : Leonardo Balerdi lâche ses vérités

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une crise institutionnelle très importante. Les supporters se sont clashés avec la direction, entraînant le départ précipité de Marcelino. Depuis, Gennaro Gattuso l’a remplacé et Pablo Longoria a déclaré la guerre à tous ceux entretenant ce climat menaçant. Les joueurs, eux, doivent composer avec cette situation. Et Leonardo Balerdi a avoué que la période n’est pas simple à vivre.

« Oui, c’est vrai qu’on a vécu des choses étranges, c’est à nous d’assumer ça. Il se passe des choses comme ça dans de grands clubs. On est prêts. On remercie Marcelino et son staff pour tout le travail. Pour moi, c’est un nouveau départ, on est très enthousiastes. J’ai beaucoup de confiance en l’équipe. Il y a eu des semaines difficiles mais l’équipe a été unie, c’est le plus important. On doit relever la tête, on connaît ce club et l’importance de l’écusson. Quand une équipe a du mal, n’arrive pas à trouver son jeu, ça peut contaminer tout le monde et donner des doutes. Il y a une perte de confiance, on doit s’entraider. Il nous manquait ça sur les derniers matchs, on doit changer tout ça dès demain. Il faut avoir un leader par ligne pour qu’on arrive à sortir de cette mauvaise passe », a-t-il indiqué en conférence de presse.

