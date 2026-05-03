Lille : Bruno Genesio frustré du résultat contre Le Havre

Dans un match aux grands enjeux, le LOSC a été accroché par le Havre (1-1). Les Lillois manquent l’occasion de s’envoler sur le podium alors que les Havrais ont quasiment assuré le maintien avec ce nul. Un résultat qui ne plaît pas à Bruno Genesio avant le choc entre l’OL et Rennes. Mais le manager lillois n’en veut pas à ses joueurs, malgré le scénario.

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«Très frustré, on méritait de gagner et on devait le faire, mais ça ne s’est pas passé comme on le voulait. Je n’ai pas grand-chose à dire, mais un moment de déconcentration après notre but et on s’est fait égaliser. J’ai dit aux joueurs que je n’avais rien d’autre à leur reprocher. Le contexte peut nuire pour avoir de la lucidité et du calme, mais on est resté organisé, il a manqué de la réussite», a expliqué l’entraineur des Dogues, qui ne compte pas regarder le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ce dimanche soir (20h45).