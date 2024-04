PSG : Marquinhos met en garde ses coéquipiers avant le sprint final

Désormais joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, Marquinhos (29 ans) a reçu un vibrant hommage du Parc des Princes quelques instants après le large succès (4-1) obtenu contre l’Olympique Lyonnais. Sous les yeux des supporters parisiens, le défenseur brésilien a logiquement savouré cette soirée spéciale avant d’envoyer un message clair sur les ambitions du club pour cette fin de saison. «On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat est là, c’est au vert. On va aller chercher ce titre. La finale de Coupe de France est là, on va aller la chercher. Et la Ligue des champions est là aussi, on va aussi aller la chercher. On a besoin de vous à 100%, comme aujourd’hui, avec une belle atmosphère. Tous les matchs à l’extérieur, on sent que vous êtes là, toujours avec nous. On vous remercie pour tous les efforts que vous faites. Et nous sur le terrain, on va se donner à 100% pour accomplir nos objectifs». De passage en zone mixte, le capitaine francilien en a d’ailleurs remis une couche, assurant que ce n’était pas le moment de lâcher du lest, tout en adressant un message fort à l’attention de son entraîneur, Luis Enrique.

«On enchaîne deux très bonnes prestations, deux bons résultats, deux bons matches, il faut continuer sur cette lancée. On a beaucoup parlé dans le vestiaire et on s’est dit qu’il ne fallait rien lâcher maintenant. C’est le moment important de la saison, le moment décisif. C’était important de donner une belle réponse aujourd’hui. Cette capacité à être performant avec des joueurs différents montre la valeur de cette équipe et ça met en valeur la philosophie du coach. Tout le monde est prêt, tout le monde sait ce qu’il doit faire. Après, peu importe la personne qui est sur le terrain, on va essayer de maintenir le niveau. C’est ça qui fait la différence dans une saison importante comme celle-ci. Mon record ? C’est incroyable, je ne sais pas si je m’en rends bien compte encore. Je pense que le jour où je vais arrêter, prendre ma retraite et voir mon nom, ça va être vraiment beau. C’est une fierté et un honneur. Je suis arrivé ici à 19 ans maintenant j’ai 29 ans, j’ai vécu beaucoup de choses, des moments heureux, des moments difficiles mais je me suis toujours donné à 100%, je pense que les supporters savent ça. J’ai toujours respecté ce club, ce maillot et ses couleurs. On a célébré et maintenant il faut repartir au travail car on ne doit pas se relâcher». Le message est clair !