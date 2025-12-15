Pourquoi l’épineux cas Kobbie Mainoo met Manchester United à feu et à sang

La nouvelle tête de turc de Manchester United. Cette saison, Kobbie Mainoo a hérité d’un nouveau rôle dont il se serait bien passé. En effet, l’Anglais âgé de 20 ans semble être le nouveau paria chez les Red Devils. Soutenu par les supporters, il n’est pas vraiment apprécié par son entraîneur Ruben Amorim. Une situation difficile à vivre pour Mainoo, mais qui a vu d’autres Mancuniens passer par là avant lui. Cristiano Ronaldo ou encore Jadon Sancho ne s’entendaient pas du tout avec Erik ten Hag, qui a été finalement limogé il y a un peu plus d’un an. On ne peut pas dire non plus que c’était le grand amour entre Marcus Rashford, qui a été prêté à Aston Villa puis au FC Barcelone, et Ruben Amorim. Idem pour Antony, qui revit au Betis, ou Alejandro Garnacho (Chelsea), tous deux heureux loin du coach Portugais.

Mainoo est scotché sur le banc

Cette saison, Mainoo a rejoint ce cercle qui est loin d’être prisé. Remplaçant dans l’esprit de son coach, il n’a participé qu’à 11 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (273 minutes jouées) pour seulement 1 titularisation. C’était le 27 août dernier lors de la défaite face à Grimsby Town en Carabao Cup. Il avait participé à l’intégralité de la rencontre, lui qui avait délivré 1 passe décisive. Pour le reste, il est remplaçant en Premier League, entrant parfois en jeu (10 entrées en jeu) et restant parfois scotché sur le banc de touche (4 fois, 1 match manqué sur blessure). Cela devrait encore être le cas ce soir face à Bournemouth à l’occasion de la 16e journée de championnat d’Angleterre. La presse anglaise annonce qu’il ne sera pas dans le onze de départ.

Pour le natif de Stockport, la coupe est plus que pleine. Le Manchester Evening News révèle que le footballeur veut jouer régulièrement et poursuivre sa progression au plus haut niveau. C’était déjà le cas la saison dernière, où il avait joué 37 matches dont 22 en tant que titulaire. Mais il avait moins joué après une blessure musculaire. Pour cette raison, il avait demandé à quitter MU sous la forme d’un prêt lors du dernier mercato d’été. Mais les Red Devils n’avaient pas accédé à sa requête. Depuis, sa situation ne cesse d’empirer et le malaise s’installe entre le joueur et Ruben Amorim. Un technicien qui s’est plusieurs fois agacé concernant sa gestion du cas Mainoo. Cela a été le cas le 4 décembre dernier après le match nul (1-1) face à West Ham.

Une épine dans le pied d’Amorim

Des journalistes lui ont demandé s’il pensait que son joueur pouvait se démotiver après une nouvelle rencontre passée sur le banc. Il avait répondu assez sèchement : « je le vois. Je veux juste gagner. J’essaie de faire jouer les meilleurs joueurs, peu importe qui c’est, je m’en fiche. J’essaie juste d’aligner les meilleurs sur le terrain. Vous avez Ugarte qui a joué deux matches. L’un d’eux, Casemiro, était absent, Bruno Fernandes, lui, est toujours en forme. C’est lui qui occupe son poste, alors peut-être que cela a quelque chose à voir avec ça (rires) Je comprends ce que vous dites. Vous adorez Kobbie, il est titulaire en équipe d’Angleterre. Mais cela ne signifie pas que je dois le faire jouer si je pense que je ne devrais pas, c’est donc ma décision.»

Une sortie qui a été pointée du doigt par certains fans de MU en Angleterre, qui n’ont pas apprécié son rire lors de cette réponse, mais aussi par Mainoo, qui a liké une publication Instagram d’un média anglais qui avait partagé les déclarations d’Amorim avec Un émoji "surpris". Le joueur a ensuite retiré son like pour éviter une polémique. C’est la seule fois où il a réagi publiquement à sa situation cette saison, lui qui se mure dans son silence. Mais on imagine qu’il en a gros sur la patate, lui qui fait pourtant tout pour jouer. Le MEN indique qu’il travaille avec des entraîneurs privés pendant les trêves internationales et qu’il s’est attaché les services d’un nouveau cuisinier afin que son travail de l’ombre paye. Mais Amorim l’ignore selon le MEN. Le coach, lui, a une autre version. Il assure que le joueur n’est jamais venu le voir pour se plaindre.

Le milieu veut s’en aller

C’est ce qu’il a expliqué hier en conférence de presse, à la veille d’affronter les Cherries. « Pas à propos de ça. J’ai eu quelques conversations avec lui, surtout l’année dernière, et avec d’autres joueurs, mais à ce sujet, non, je n’ai pas parlé avec lui. L’équipe passe avant tout et si Kobbie vient me parler, je lui parlerai. Je ne dirai pas ce que je vais dire à Kobbie, mais je serai vraiment content s’il vient m’en parler. Je veux juste que mes joueurs soient heureux et je comprends que chacun a ses objectifs. Je suis complètement ouvert, je pense que c’est clair. Je ne changerai pas si je n’y crois pas, mais je suis ouvert à parler à n’importe quel joueur. J’adore ça.» Mais le lien semble rompu avec son joueur.

Le Telegraph indique que l’Anglais de 20 ans se sent exclu par son coach. La publication anglaise ajoute que le footballeur, exaspéré, a pris sa décision et veut s’en aller cet hiver afin de jouer. Tout cela met MU dans l’embarras. En effet, le cas Mainoo est épineux car il est très apprécié par les supporters, lui qui a été formé au club. Certains dirigeants ne sont pas non plus très à l’aise avec la situation de l’Anglais, dont le départ pourrait faire mal. Mais Amorim a la main, lui qui n’a pas hésité à se séparer de Rashford ou encore de Garnacho, qui ont commencé plus jeunes au club. Concernant Mainoo, il a précisé qu’il fait toujours partie de ses plans mais qu’il joue moins car il utilise deux milieux de terrain, à savoir Bruno Fernandes et Casemiro.

Les supporters ne sont pas d’accord concernant son possible départ

« Le problème, c’est que nous jouons avec deux milieux et vous voyez Kobbie différemment de moi. Peut-être que si tu joues avec trois milieux de terrain, pas seulement deux, Kobbie aura plus de minutes. Imaginez que cela arrive, quelqu’un devant va perdre sa place. Parfois, c’est juste le moment. Mais encore une fois, je pense avoir prouvé qu’on peut me faire changer d’avis parce que Casemiro est, je pense, le plus grand exemple de cela. Il était derrière Toby Collyer dans la hiérarchie et maintenant c’est une star. La porte est ouverte à n’importe quel joueur pour me faire changer d’avis. Mais au final, ce sera l’entraînement, les matches qui décideront. Bien sûr, il ne joue pas tant de matches, mais Kobbie a eu des opportunités, surtout l’an dernier.»

International anglais (10 capes), le joueur né en 2005 doit convaincre son entraîneur. Pour d’autres, comme Paul Scholes, Amorim «ruine» Mainoo. C’est ce qu’il a déclaré récemment avant d’ajouter qu’il était « déconcertant qu’un joueur avec une telle qualité technique ne puisse pas intégrer une équipe qui « ne contrôle même pas un match». Un avis qui est aussi celui de beaucoup de fans, qui font front derrière Mainoo. Autant dire qu’un départ serait mal vécu. D’ailleurs, le Telegraph assure qu’une douzaine de clubs, voire même plus, sont déjà prêts à le recruter durant le mois de janvier. Parmi eux, il y a Naples. Des clubs espagnols ont été cités aussi. La balle est dans le camp de Ruben Amorim, qui joue gros avec le cas Mainoo. Les fans et des membres du club sont contre son départ.