La proposition osée de Gianni Infantino au Maroc

Fragilisé ces dernières semaines, Gianni Infantino traverse l’une des périodes les plus délicates de son mandat. Le président de la FIFA a vu de nombreux soutiens prendre leurs distances, la polémique autour de son projet de privatisation de la Coupe du monde ayant été la goutte de trop pour plusieurs fédérations. À quelques mois de l’élection présidentielle de mars 2027, le patron du football mondial chercherait désormais à consolider ses appuis afin d’assurer sa réélection sentant le vent tourner.

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Selon The Times, Infantino aurait notamment sollicité le Maroc, dont l’influence est majeure sur le continent africain, pour demander un soutien public lors du prochain scrutin. En contrepartie de ce soutien public, le président de la FIFA veut offrir la finale de la Coupe du monde 2030 au Maroc, que le Royaume chérifien convoite dans son futur grand stade de Casablanca. Le Maroc est pour rappel en concurrence avec Madrid et le nouveau Santiago Bernabéu, pour recevoir l’affiche la plus prestigieuse du tournoi.