Le Bayern Munich prêt à sauter sur le gros coup Martin Ødegaard

Il est le joueur qui symbolise au mieux l’Arsenal de Mikel Arteta. Arrivé chez les Gunners en 2021 pour 35 M€, après un prêt d’un an en provenance du Real Madrid, le milieu de terrain est même devenu le capitaine du club. Il a réussi à emmener les Londoniens jusqu’en finale de la Ligue des Champions l’an passé, battu aux tirs au but par le PSG, et surtout d’avoir enfin ramené le titre de champion d’Angleterre, après 22 ans d’attente. Martin Ødegaard est tout ça (14 matchs cette saison, 4 buts, 1 passe), et pourtant, son avenir est loin d’être assuré.

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Son contrat s’achève en 2028 et les négociations n’ont pas beaucoup avancé ces derniers mois. Le temps commence à presser, car aucune prolongation n’est signée d’ici cet été, il faudra prendre une décision radicale en le vendant, sous peine de le voir partir libre un an plus tard. Arsenal veut justement éviter cette situation. Des discussions informelles ont déjà été menées, mais c’est tout. Un départ n’est pas non plus un sujet tabou, apprend-on de la part de Sky Sport en Allemagne.

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Un départ n’est pas tabou

Le Norvégien de 27 ans a la cote auprès de grands clubs européens. Les Gunners ont même reçu des formes d’intérêt de prétendants l’été dernier. Le Bayern Munich n’a pas fait partie de cette liste et n’a, à l’heure actuelle, pas de besoin dans ce secteur de jeu. Kane, Olise, Luis Diaz ou encore Musiala ont déjà les clés de l’équipe entre leurs pieds. Cela n’a pas empêché le géant bavarois de maintenir un contact régulier avec l’entourage d’Ødegaard toutes ces années.

En cas de départ d’Arsenal, ce dernier pourrait envisager un transfert au Bayern, souligne Sky Sport. L’intérêt est réciproque. Nous n’en sommes pas encore là, mais un transfert ne se fait jamais en un jour, et même si le club entraîné par Vincent Kompany ne sera peut-être pas sa destination finale, cette information révèle une chose. Le natif de Drammen est prêt à quitter les Gunners où il a pourtant tout pour lui. Mais on le sait, une carrière sportive est souvent alimentée par de nouveaux challenges.