Qualifs CdM 2022 : l'Algérie cale contre le Burkina Faso

Après sa large et facile victoire jeudi contre le Djibouti (8-1), l'Algérie n'a pas confirmé et a été tenue en échec contre Burkina Faso (1-1) à Marrakech ce mardi, dans le cadre du 2ème tour de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Tout avait pourtant bien commencé pour les Fennecs puisque Sofiane Feghouli, servi par Islam Slimani, avait ouvert le score assez tôt dans le match (18e).

Sauf que les partenaires de Riyad Mahrez ont craqué et Abdoul Tapsoba, peu après l'heure de jeu (64e), a permis aux locaux de prendre un point dans ce groupe A. La sélection entraînée par Djamel Belmadi reste en tête, à égalité de points (4) avec son adversaire du soir. L'Algérie peut en revanche se targuer d'avoir améliorer un peu plus le record d'invincibilité pour une nation africaine. Les Fennecs n'ont désormais plus connu la défaite depuis 30 matchs. À noter que la Libye s'est imposée en Angola (1-0) et que la Guinée-Bissau a pris le meilleur sur le Soudan (4-2).

