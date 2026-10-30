Mercato, Renato Sanches : « je veux faire un retour en force »

Cet été, le Paris Saint-Germain et Renato Sanches ont décidé d’arrêter les frais. Recruté par les Rouge et Bleu en 2022 pour 15 M€, le milieu de terrain portugais âgé aujourd’hui de 29 ans a résilié son contrat, à un an de son terme. Souvent blessé, apparu seulement à 27 reprises sous le maillot parisien en quatre ans et prêté successivement à l’AS Roma, au Benfica et au Panathinaïkos, le champion d’Europe 2016 se cherche désormais un nouveau défi.

La suite après cette publicité

Dernièrement, des portes se sont ouvertes à lui au Brésil. Nous avons révélé en exclusivité que les Corinthians et São Paulo ont pensé à lui. Malheureusement pour lui, ces intérêts brésiliens n’ont pas débouché sur un contrat. Cela n’empêche pas Sanches de croire en lui. Dans un entretien accordé à A Bola, le natif de Lisbonne a, dans un premier temps, tenu à revenir sur sa réputation de joueur trop régulièrement blessé. Le site spécialisé Transfermarkt a en effet recensé pas moins de 528 jours d’absence depuis sa signature au PSG. Pour Renato Sanches, ces blessures ne remettent pas pour autant son professionnalisme en question.

Retrouver un club en janvier

« J’ai traversé des moments difficiles et j’ai subi quelques blessures. Tout le monde connaît des périodes moins fastes. Dans le football, certains joueurs se blessent et certains finissent par avoir plus de problèmes physiques que d’autres. Malheureusement, j’ai subi des blessures que j’aurais préféré éviter, mais aucune d’entre elles n’était due à un manque de professionnalisme. C’est précisément mon professionnalisme qui m’a permis de jouer dans certains des meilleurs clubs d’Europe. Tous ces clubs connaissent le travail de Renato. C’est pourquoi je suis tout à fait serein face à ces blessures, car je sais que ce n’était qu’une période. Il y a des gens qui traversent des moments plus compliqués que d’autres, et je crois que cette période de ma vie est désormais derrière moi. »

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat depuis le mois de septembre, Renato Sanches reste déterminé à retrouver un club. L’international portugais (32 sélections, 3 buts) espère d’ailleurs que le prochain mercato hivernal lui permettra de rechausser les crampons. « En janvier, j’ai l’intention de reprendre la compétition et c’est ce qui va se passer. Je veux faire un retour en force, représenter un club de la meilleure façon possible, avec toute l’envie du monde de faire ce que j’aime le plus. » À bon entendeur.