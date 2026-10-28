Serie A : le Genoa s’amuse avec la Juventus, Naples écrase Monza

Sale soirée pour la Juventus. 10 jours après avoir sombré chez la Lazio (3-0), les joueurs de Luciano Spalletti ont encore pris l’eau ce mercredi face au Genoa (2-0). Kingsley Ehizibue ouvrait le score pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (12e, 1-0), avant d’être imité par Baldanzi (28e, 2-0). Dans la lignée de son début de saison compliqué avec son club, Pierre Kalulu perdait un ballon anodin au milieu de terrain avant de se faire éliminer naïvement par l’ancien Marseillais Vitinha.

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La Juve s’incline et le score aurait même pu être plus sévère. Les bianconeri sont 8es de Serie A, à 11 points du leader, l’Inter Milan, et à hauteur de Naples, large vainqueur de Monza ce mercredi soir (4-1). Les Partenopei se sont imposés 4-1 grâce à des réalisations d’Höjlund (10e, 0-1), Politano (49e, 1-2), Rafa Marin (62e, 1-3), et De Bruyne d’un plat du pied (67e, 1-4). Les Napolitains sont 7es de Serie A.