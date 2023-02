L2 : Sochaux et Le Havre se neutralisent, Bordeaux s’incline à Niort, match nul entre Grenoble et Pau

La 23ème journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi avec le traditionnel multiplex de 19h et une très belle affiche notamment entre Sochaux et Le Havre au stade Auguste-Bonal. Le leader se rendait donc chez son dauphin pour en découdre. C’est d’ailleurs en tout début de rencontre que les visiteurs trouvaient la faille grâce à Arouna Sangante après un cafouillage dans la surface sochalienne (4e, 1-0). Saad Agouzoul tentait de remettre les deux équipes à égalité après la pause mais sa tête fracassait la barre d’Arthur Desmas (70e). En toute fin de rencontre, Aldo Kalulu arrachait l’égalisation pour ne pas laisser filer les Havrais seuls en tête (87e). Au classement, c’est donc un statu quo avec Le Havre leader et Sochaux son dauphin.

De son côté, Bordeaux se rendait sur la pelouse de la lanterne rouge Niort et pensait pouvoir prendre des points face à un adversaire en difficulté. En première période, Moataz Zemzemi ouvrait le score peu avant la demi-heure de jeu (28e, 1-0) mais Aliou Badji lui répondait dans la foulée (30e, 1-1). Finalement, les locaux reprenaient l’avantage juste avant la pause grâce à Bryan Passi (45e+3, 2-1) et Junior Olaitan Ishola terminait le travail en fin de match (90e+4, 3-1). Dans les autres rencontres, plusieurs matchs nuls étaient à dénombrer. Grenoble n’arrivait pas à se défaire de Pau à domicile (1-1). Sur le même score, Laval et Rodez devait se contenter d’un petit point face à Annecy et Nîmes (1-1). Enfin, Quevilly-Rouen allait s’imposer à Bastia (1-0) et Guingamp prenait le meilleur sur Valenciennes au Roudourou (2-1).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Le Havre 48 23 13 9 1 33 10 23 2 Sochaux 40 23 12 4 7 37 21 16 3 Bordeaux 39 23 11 6 6 32 19 13 4 Grenoble 37 23 10 7 6 24 19 5 5 Metz 36 22 10 6 6 35 24 11 6 QRM 34 23 9 7 7 28 25 3 7 Bastia 34 23 10 4 9 22 25 -3 8 Amiens 33 22 9 6 7 26 24 2 9 Caen 32 22 8 8 6 26 23 3 10 Guingamp 30 23 8 6 9 29 32 -3 Voir le classement complet

