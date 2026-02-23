Dele Alli fait une annonce sur son avenir

Resté quelques mois à Côme avant d’être libéré cet été, Dele Alli est libre de tout contrat. Le milieu offensif de 29 ans qui était présent ce dimanche lors du derby du nord de Londres remporté par Arsenal contre Tottenham son ancien club (4-1). Après la rencontre, il en a profité pour revenir sur son avenir personnel et sur sa volonté de reprendre la compétition comme le rapporte The Sun.

« J’ai hâte de retourner sur le terrain et de jouer, j’espère que ce ne sera plus trop long. J’espère que tu m’as autant manqué que tu m’as manqué. Il s’en est passé des choses depuis notre dernière rencontre, mais je suis de retour aujourd’hui et j’espère que tu sais que tu seras toujours ma famille », a-t-il confié aux fans des Spurs en parlant de Tottenham.