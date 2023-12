FC Nantes : Jocelyn Gourvennec a préparé son plan pour faire déjouer le PSG

Un nouveau choc à venir pour Jocelyn Gourvennec. Après avoir fêté ses débuts sur le banc nantais par une victoire (1-0) contre l’OGC Nice, le week-end dernier, l’ancien coach du LOSC Lille s’apprête, cette fois-ci, à croiser la route du Paris Saint-Germain, champion de France en titre et fort d’une série de sept succès consécutifs en championnat. Leader avec quatre longueurs d’avance sur les Aiglons, le club de la capitale aura forcément à coeur de faire perdurer cette belle dynamique sous les yeux de son public et ainsi préparer au mieux le déplacement décisif à Dortmund, le 13 décembre prochain, pour la dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Présent, ce jeudi, en conférence de presse, le nouvel homme fort des Canaris s’attend forcément à une rencontre très difficile face la meilleure attaque dans l’élite du football français (36 réalisations). Pour autant, Gourvennec a bien l’intention de marquer les esprits et de se servir de cet avenir parisien incertain sur la scène européenne pour frapper un grand coup. «Ils sont en tête du Championnat de manière logique, ils se sont redonné un peu d’air, on les a un peu aidés aussi en battant Nice (1-0, samedi dernier)… Ils ont aussi le match de Dortmund (le 13 décembre) qui va un peu leur trotter dans la tête, forcément. Je m’attends à jouer une équipe très forte», a ainsi lancé le coach nantais avant de détailler.

À lire

PSG : ça sent bon pour Marquinhos et Warren Zaïre-Emery

Jocelyn Gourvennec ne se préoccupe pas du PSG !

«J’ai tout vécu, des matches accrochés, des nuls, des petites défaites, des grosses défaites, des grosses victoires aussi. La constante, c’est que ça reste une équipe très forte. Ils ont quelques absents, mais ils ont un effectif avec d’énormes qualités, avec un très grand entraîneur (Luis Enrique) qui a fait ses preuves. C’est costaud». Déterminé à profiter de ce PSG sous pression et affaibli (Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Fabian Ruiz, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes toujours sur la touche…), Gourvennec n’a, cependant, aucune intention de fixer son attention sur le collectif parisien. «Quand on prépare un match en tant qu’adversaire du PSG, on se met dans notre préparation, on pense à nous, à travailler pour maîtriser ce qu’on peut maîtriser : le plan de jeu, les émotions… Comment sera Paris, ça, ce sont eux qui savent, on ne rentre pas dans cette équation. Mais on a fait une bonne semaine d’entraînement après Nice, on n’a pas senti d’euphorie. J’ai senti le groupe déterminé».

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 14 25 10 3 1 36 11 9 Nantes 18 14 -5 5 3 6 18 23

Prêt à s’offrir le scalp du PSG, le technicien français de 51 ans devra, pour cela, contenir la force de frappe offensive des Parisiens. Si Ousmane Dembélé monte en puissance, week-end après week-end, et que Gonçalo Ramos semble de plus en plus à l’aise au sein de ce collectif, Kylian Mbappé continue, lui, d’éclabousser la planète football de son talent. Une armada terrifiante sur laquelle Gourvennec est également revenu face aux journalistes. «Prenez-les individuellement, c’est très fort. Kylian (Mbappé), c’est ce qui se fait de mieux au monde. Il y a des megastars qui sont parties, mais les joueurs qui sont là, sont très forts. (Gonçalo) Ramos, (Bradley) Barcola, (Ousmane) Dembélé… Ils ont une grosse base, des habitudes de jeu». Oui le défi est immense, mais le FC Nantes jouera le jeu jusqu’au bout pour envoyer le PSG dans les cordes avant un combat ô combien important face au Borussia Dortmund…