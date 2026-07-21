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Ligue 1

PSG : les dates de retour des Mondialistes sont connues

Par Kevin Massampu
1 min.
PSG - Élysée @Maxppp

La reprise arrive à grands pas au PSG. Les doubles champions d’Europe reprendront le chemin de l’entraînement, le 27 juillet, rapporte Le Parisien, avec un groupe globalement remanié en l’absence des Mondialistes. Pour cette première séance, Luis Enrique pourra notamment compter sur Matveï Safonov, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Dro Fernandez, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia. Ce premier jour sera consacré à une batterie de tests médicaux. Les 14 joueurs ayant participé au Mondial, eux, effectueront un retour échelonné. Le club parisien a prévu d’accorder quatre semaines de vacances à chacun, calculées à partir de la date d’élimination de sa sélection. 

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Une exception est prévue pour Fabián Ruiz et les cinq internationaux français, à savoir Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, ainsi que la recrue Lucas Digne. Leur période de repos devrait être limitée à trois semaines. Éliminés dès les 16es de finale, Willian Pacho (Équateur) et Ibrahim Mbaye (Sénégal) sont attendus début août et pourraient être disponibles rapidement. Quant à Vitinha, João Neves (Portugal) et Marquinhos (Brésil), sortis en 1/8es de finale, leur présence face à Lens lors du Trophée des Champions n’est pas exclue. Blessé lors de la défaite du Portugal contre l’Espagne le 6 juillet (0-1), Nuno Mendes prendra son temps pour revenir à 100%. Pour Achraf Hakimi (Maroc), éliminé en 1/4, le retour pourrait intervenir un peu plus tard.

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