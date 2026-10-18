Ukraine, PSG : Zabarnyi adresse un message fort à Marine Le Pen

Après la victoire du PSG face à Strasbourg (3-1), ce samedi, Illya Zabarnyi a pris position sur la question du soutien français à l’Ukraine. Interrogé en zone mixte sur les déclarations de Marine Le Pen, qui a annoncé vouloir maintenir l’aide financière à Kiev pendant six mois si elle accède à la présidence avant d’y mettre fin, le défenseur ukrainien a exprimé son souhait de voir la France poursuivre son engagement. « J’espère que le nouveau président français va continuer d’aider l’Ukraine », a-t-il déclaré, saluant le rôle joué jusqu’ici par Emmanuel Macron.

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Le joueur du PSG, buteur contre le RCSA, a également insisté sur l’importance de ce soutien pour son pays, en guerre depuis l’invasion russe de février 2022. « Je sais qu’Emmanuel Macron aide beaucoup l’Ukraine, et c’est très important pour nous », a-t-il expliqué, avant de souligner sa fierté envers l’Ukraine et l’Europe. Le message est passé.