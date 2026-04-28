Bayern : Max Eberl chambre les joueurs du PSG

Le PSG et le Bayern se sont quittés sur un match dingue remporté par le tenant du titre 5-4 en demi-finale aller de Ligue des Champions. «J’ai rarement vu un aussi grand match», s’enflamme Max Eberl en zone mixte, avant de revenir sur le scénario du match.

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«Après le 5-2, les joueurs de Paris célébraient comme s’ils étaient déjà en finale. Nous avons réussi à revenir et il va falloir gagner à l’Allianz», assure le directeur sportif bavarois, comme pour mieux mettre la pression sur des Parisiens passés d’une avance de trois buts, à un seul.