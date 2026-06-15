Real Madrid : l’Inter Milan vise 4 pépites sur le mercato

En marge du Corazón Classic, le traditionnel match caritatif organisé par la Fundación Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, les dirigeants de l’Inter Milan ont profité de leur déplacement dans la capitale espagnole pour avancer sur plusieurs dossiers de mercato. Cette rencontre annuelle, qui réunit d’anciennes gloires du football afin de récolter des fonds pour différents projets sociaux et éducatifs, constitue également un cadre privilégié pour les échanges entre responsables de clubs. Selon l’agence italienne ANSA, Giuseppe Marotta, président du club nerazzurro, s’est entretenu avec Florentino Pérez afin d’évoquer plusieurs pistes pour le mercato estival. Parmi elles figure toujours Nico Paz, suivi de longue date par l’Inter après sa saison réussie sous les couleurs de Côme. Toutefois, ni Côme ni le Real Madrid ne semblent disposés à ouvrir la porte à un transfert dans l’immédiat.

La suite après cette publicité

Face à la complexité du dossier Nico Paz, les discussions auraient également porté sur d’autres talents liés au club madrilène. D’après les informations relayées par le Mundo Deportivo, les noms de Rodrygo, de Endrick et de Franco Mastantuono auraient été mentionnés au cours de l’échange. Si aucune négociation concrète ne semble avoir été engagée, l’Inter cherche à identifier d’éventuelles opportunités sur un marché où les mouvements peuvent rapidement s’accélérer. Les situations de Rodrygo et d’Endrick font régulièrement l’objet de spéculations en raison de la forte concurrence offensive à Madrid…