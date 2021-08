Chelsea envoie du très lourd pour Romelu Lukaku !

La suite après cette publicité

Chelsea n'en démord pas, il veut un nouvel attaquant cet été. Alors qu'il comptait jusqu'à 4 internationaux à ce poste au début de la saison passée (Werner, Abraham, Giroud, Batshuayi), le club londonien veut frapper fort à ce poste et recruter un véritable cador. Il a échoué dans la quête d'Erling Braut Haaland, qui restera vraisemblablement au Borussia Dortmund cette saison, alors il s'est penché sur Romelu Lukaku, autre dossier loin d'être évident.

Comme rapporté par Sky Italia hier soir, une offre de 100 M€ plus Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol, âgé de 30 ans, a été adressée à l'Inter Milan, qui l'a repoussée. En vendant Achraf Hakimi pour 60 M€ au PSG, le club italien a paré au plus urgent sur le plan financier, et peut se permettre de conserver son meilleur buteur belge (24 réalisations en 2020-2021).

Lukaku pas encore convaincu

Encore fallait-il que l'attaquant de 28 ans soit sur la même longueur d'ondes. Et cela tombe bien, il n'a aucune envie de partir, après avoir conquis le trophée de champion de Serie A la saison passée sous les ordres d'Antonio Conte. Fort de la volonté du joueur, l'Inter se sent solide. Mais il sait que Chelsea va revenir à la charge dans les prochains jours, avec une offre améliorée.

Et là, cela pourrait changer la donne. Comment réagira l'Inter si Chelsea atteint, par exemple, les 120 M€ ? Et Lukaku restera-t-il insensible face au forcing du club qui l'avait recruté si jeune à Anderlecht en 2011 et où il n'a jamais eu l'occasion de réellement briller ? Voilà un dossier qui agitera les derniers mois du mercato estival à n'en pas douter.