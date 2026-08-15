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Sénégal : Pape Thiaw réclame une fortune à la FSF

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Thiaw et Sadio Mané @Maxppp

Selon la presse sénégalaise, Pape Thiaw a mis en demeure la Fédération sénégalaise de football (FSF) et lui réclame environ 646 110 € au titre de plusieurs sommes impayées. Dans le détail, l’ancien sélectionneur sénégalais réclame 274 408 € correspondant à six mois de salaire, 137 204 € au titre de la part échue de sa prime de signature, 45 735 € de prime spéciale, 16 337 € de frais de déplacement avancés, 18 294 € d’indemnités de logement ainsi que 1 683 € de forfait carburant.

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À cette somme s’ajoutent 152 449 € de primes liées au sacre à la CAN (ndlr : le TAS n’a toujours pas statué entre le Sénégal et le Maroc) et à la qualification pour la Coupe du monde, portant le total à 646 110 €. Pape Thiaw affirme n’avoir perçu aucun salaire depuis mars 2026, malgré un contrat courant jusqu’en février 2029 et prévoyant une rémunération mensuelle nette d’environ 45 735 €. Son avocat a laissé huit jours à la FSF pour régler la créance à compter de la réception de la mise en demeure, faute de quoi une procédure judiciaire pourrait être engagée.

Pub. le - MAJ le
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