Brésil : Carlo Ancelotti déclare sa flamme à Vinicius Junior

Vinicius Junior est un joueur clivant. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde pour ses performances souvent spéciales, l’ailier brésilien est souvent pris pour cible pour certaines provocations qui sont parfois présentes dans son jeu. Et même si ses détracteurs n’hésitent pas à l’écharper dans les stades et sur les réseaux sociaux, le joueur de 25 ans ne manque pas de défenseurs. Parmi ceux-là, Carlo Ancelotti figure en bonne place. Faisant grandir le joueur pendant son passage sur le banc du Real Madrid, le coach italien est fan de son joueur, qu’il a retrouvé en sélection brésilienne. Interrogé par Marca sur le prodige formé à Flamengo, Ancelotti a livré un hommage vibrant à ce dernier :

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«Vinicius n’a jamais déçu lors des matchs importants. Je ne me souviens d’aucune demi-finale ou quart de finale où il ait commis une erreur. Peut-être a-t-il été frustré à Valence et a-t-il perdu sa concentration, mais il ne l’a jamais fait dans les rencontres cruciales. Je suis convaincu qu’il réalisera une excellente Coupe du Monde s’il est sélectionné. Vinicius est brésilien ; il a le caractère d’un Brésilien. Les Brésiliens sont des gens joyeux et très humbles. Je n’ai encore jamais rencontré de personne arrogante, ni à la CBF ni parmi les Brésiliens que je connais. Vinicius est humble, joyeux et extraordinairement talentueux.»