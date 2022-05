Milan : intérêt confirmé pour Divock Origi

La suite après cette publicité

Selon Sky Sport, l’AC Milan a officialisé son intérêt pour le buteur de Liverpool Divock Origi. La direction des Reds a été officiellement sollicitée par mail et l'état-major milanais a exprimé clairement sa volonté d’entamer des négociations pour l'attaquant dont le contrat en Angleterre expire le 30 juin prochain.

Les négociations entre le Belge de 27 ans et les Rossoneri seraient déjà bien avancées, même s’il resterait encore à conclure un accord sur le plan économique. L’ancien Lillois aurait demandé un salaire de 4,5 millions d’euros par saison mais il pourrait se contenter de seulement 4 millions d’euros annuels pour signer à Milan. Cette saison Origi a disputé 17 matches avec Liverpool, inscrit six buts et délivré quatre passes décisives.