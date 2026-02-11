L’OM songe sérieusement à Habib Beye !

La crise couvait depuis plusieurs semaines, elle a fini par emporter Roberto De Zerbi. L’Olympique de Marseille a officialisé le licenciement de son entraîneur après une série de contre-performances majeures, conclues par l’humiliation subie face au PSG lors du Classique au Parc des Princes (5-0). Éliminé prématurément en Ligue des Champions, irrégulier en championnat et incapable de répondre présent dans les grands rendez-vous, l’Olympique de Marseille a vu la pression monter progressivement autour de son technicien italien, jusqu’à un point de rupture devenu inévitable.

C’est ainsi, et comme nous vous le révélions mardi soir, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont donc acté la fin d’un projet qui n’a jamais trouvé la stabilité espérée. Malgré un discours ambitieux et une identité de jeu affirmée, De Zerbi n’a pas réussi à corriger les déséquilibres récurrents de son équipe ni à enrayer la spirale négative. Le club phocéen, désormais fragilisé sportivement et sous pression au classement, doit réagir vite pour éviter une fin de saison sous tension. La recherche d’un nouvel entraîneur est déjà activement lancée, celui qui deviendra le 32e coach de l’OM depuis 2000.

Viré de Rennes il y a 48 heures

Selon nos informations, Habib Beye figure aujourd’hui parmi les profils sérieusement étudiés par la direction marseillaise. Libre depuis son éviction de Rennes lundi matin, l’ancien défenseur international sénégalais, qui n’a jamais caché qu’il rêvait d’entrainer l’OM, est considéré comme une option crédible pour relancer la dynamique du groupe. Son profil, à la fois énergique, moderne et capable d’imposer une discipline collective forte, séduit en interne, tout comme sa connaissance du football français et son tempérament affirmé.

La piste Beye est jugée sérieuse et pourrait rapidement prendre de l’ampleur dans les prochains jours. Dans un contexte d’urgence, l’OM, qui pourrait placer le tandem Romain Ferrier-Pancho Abardonado en intérim sur le banc pour la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg samedi à l’Orange Vélodrome, souhaite avancer vite afin d’offrir de la visibilité au vestiaire et de stabiliser le club avant les prochaines échéances. Tout devrait donc s’accélérer très rapidement sur la Canebière.