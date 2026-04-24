La presse espagnole annonce un fort intérêt de Manchester City pour Azzedine Ounahi !

Il y a encore quelques mois, Azzedine Ounahi était considéré comme un indésirable du côté de l’OM. Recruté après son Mondial 2022 XXL avec le Maroc, le jeune milieu de 26 ans n’avait jamais su confirmer sous les couleurs olympiennes. Et malgré son prêt très réussi au Panathinaïkos la saison dernière (où il a terminé meilleur joueur de la saison), Ounahi n’a pas réussi à faire changer d’avis les dirigeants marseillais. Il a néanmoins fallu attendre la toute fin de mercato pour voir l’international marocain partir puisque Girona, après de longues négociations.

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Pour Azzedine Ounahi, son transfert en Liga devait lui permettre d’enfin éclore et montrer son potentiel. Car dans un championnat qui semblait taillé pour son style de jeu, tout était réuni pour le voir briller. Et même si son équipe bataille et joue le maintien cette saison, l’ancien milieu d’Angers a réussi à s’illustrer et faire parler de lui. Indiscutable dans sa nouvelle équipe, Ounahi enchaîne les titularisations et il passe rarement à côté. Buteur face à Bilbao (deux fois), au Real Madrid ou encore face au Betis, il a désormais inscrit 5 buts (3 passes décisives) en 18 matchs de Liga et déjà glané 4 titres d’homme du match depuis le début de saison (autant que Vinicius Jr ou encore Raphinha).

City plaît aussi à Ounahi

Et forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues, loin de là. Il y a quelques jours, les médias espagnols révélaient qu’Azzedine Ounahi intéressait Manchester City dans sa quête de trouver un remplaçant à Bernardo Silva. Une rumeur qui est désormais confirmée par El Chiringuito ce vendredi. Cette piste ne sort pas de nulle part. Girona appartient au City Football Group comme Troyes et donc Manchester City. Et le lien entre le club espagnol et le club anglais a déjà fait ses preuves. Savinho a débarqué il y a deux ans à City en provenance de Catalogne. Vitor Reis, recruté par City, a été prêté aux Blanquivermells la saison passée.

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Preuve que le club anglais aime piocher dans les autres clubs du groupe. Pour Azzedine Ounahi, le montant de sa clause a été fixé à 20 millions d’euros. Une somme évidemment dérisoire pour Manchester City qui pourrait donc passer à l’action. À noter que la presse anglaise révélait dans la semaine que la priorité du board citizen pour l’après-Bernardo Silva se nommait Enzo Fernandez, sur le départ de Chelsea. Du côté d’El Chiringuito, on évoque également un intérêt de l’Atlético de Madrid et de clubs italiens pour Ounahi. Mais ce dernier préfère visiblement City. Un dossier surprenant qu’il faudra donc suivre…