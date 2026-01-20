Menu Rechercher
Metz se sépare de Stéphane Le Mignan, son remplaçant déjà connu

Stéphane Le Mignan sur le banc de Concarneau. @Maxppp

Le FC Metz a pris les devants. Suite aux mauvais résultats des Grenats ces dernières semaines, le club messin a pris la décision de se séparer de son entraîneur Stéphane Le Mignan à en croire plusieurs sources concordantes. Pour rappel, son contrat expirait en juin prochain mais ses 12 défaites en 18 matches de championnat et l’élimination grotesque en Coupe de France face à Montpellier (0-4) ont eu raison de son poste.

Il devrait être remplacé par Benoît Tavenot au moins jusqu’en fin de saison. Ancien adjoint de Frédéric Antonetti de 2019 à 2022, l’entraîneur de 49 ans reste sur une expérience peu reluisante avec Bastia où il a été débarqué en début de saison après une série de mauvais résultats et une dernière place au classement. Actuellement dernier avec 12 points, le FC Metz compte six points de retard sur Nice, premier non-relégable.

