FIFA : l’Angleterre et l’Allemagne ne relâchent pas la pression sur Infantino

La fronde contre Gianni Infantino continue de prendre de l’ampleur après le retrait du projet de cession d’une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Ce samedi, les fédérations allemande et anglaise ont publiquement soutenu la position de l’UEFA. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a estimé que le patron de la FIFA avait « agi de manière unilatérale, sans transparence et, en définitive, de façon irresponsable au regard des intérêts du football », réclamant une « enquête complète » ainsi qu’un « changement culturel fondamental » au sein de l’instance.

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La Fédération anglaise est allée encore plus loin dans un communiqué, appelant à « un examen approfondi et rigoureux de la direction et de la gouvernance de la FIFA pour garantir que le football mondial soit géré de façon transparente ». La FA a également réaffirmé qu’elle « soutient pleinement la position de l’UEFA », renforçant un peu plus le front européen opposé à la gouvernance de Gianni Infantino.