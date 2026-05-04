Les joueurs du Real Madrid ont subi 120 blessures en deux saisons !

Titulaire à l’occasion de la rencontre du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone, Ferland Mendy a dû quitter ses partenaires dès la 14e minute de jeu. Et l’international français va manquer plusieurs mois de compétition comme indiqué ce lundi. Une blessure qui vient s’ajouter à celle de Kylian Mbappé, toujours sur le flanc.

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Mais les déboires merengues ne sont pas récents. Comme révélé par Marca, les joueurs du Real Madrid ont subi 120 blessures au cours des deux dernières saisons. De quoi remettre en cause la compétence du staff médical, qui plus est après la récente polémique autour de Kylian Mbappé. Pour rappel, le staff médical madrilène aurait commis une bourde majeure en se trompant… de genou au moment d’examiner l’ancien buteur du PSG.