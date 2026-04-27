Bayern Munich : le groupe avec 1 retour surprise et 4 absents face au PSG

Demain soir, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich vont s’affronter au Parc des Princes en 1/2 finale de la Ligue des Champions. Pour cet acte I, Vincent Kompany pourra compter sur un groupe de 20 joueurs.

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Manuel Neuer, Joshua Kimmich ou encore Harry Kane et Luis Diaz seront du voyage. Idem pour les Français Michael Olise et Dayot Upamecano, ainsi que les jeunes talents Deniz Ofli (19 ans) et Filip Pavic (16 ans). En revanche, les Bavarois devront faire sans plusieurs joueurs blessés à savoir Lennart Karl, Tom Bischof, Raphaël Guerreiro et Serge Gnabry. Annoncé absent, Sven Ulreich est, lui, bien présent.

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