OM : le paradoxe Jorge Sampaoli

L'Olympique de Marseille, comme le Paris Saint-Germain, est vraiment un club à part. Contrairement à d'autres équipes du championnat de France, comme Lyon, par exemple, avoir de bons résultats ne suffit pas vraiment à écarter les crises qui menacent un ciel pourtant si dégagé toute l'année.

À l'heure où ces lignes sont publiées, les Phocéens de Jorge Sampaoli sont deuxièmes de Ligue 1, avec un petit matelas sur son premier poursuivant, Nice (quatre points). Les espoirs sont encore plus grands alors que Clermont va se présenter à l'Orange Vélodrome et qu'ils vont se déplacer à Troyes pour clôturer ce mois de février. En outre, l'équipe présidée par Pablo Longoria est encore en lice en Europe et affrontera Qarabag ce jeudi en C4.

Nice et Lyon, des rendez-vous manqués

Mais comme nous l'expliquons quelques lignes plus haut, ça ne suffit pas et cela est d'ailleurs peut-être injuste. Ces derniers temps, des doutes pointent le bout de leur nez, notamment sur les choix de Jorge Sampaoli. Alors qu'il avait deux gros rendez-vous en ce début d'année, El Pelado est complètement passé à côté.

Contre l'OL d'abord, les Marseillais ont ouvert le score et ont subitement arrêté de jouer avant de laisser filer le match (1-2). Contre Nice, ils ont aussi marqué en premier avant de se faire ouvrir en deux (1-4). Si le match contre Lyon est assez classique, même si le coach de l'OM n'a pas fait rapidement ses changements, celui contre les Aiglons a soulevé des débats.

Des choix douteux

Sur la Côte d'Azur, la défense marseillaise à couler, encaissant quatre buts et en se montrant plus que friable. Le choix du technicien argentin, de placer William Saliba, probablement son meilleur défenseur central, en position de latéral droit, a fait plus que jaser. Cette ligne de quatre défenseurs centraux (Saliba, Balerdi, Caleta-Car et Luan Peres) n'a pas vraiment été comprise.

On peut se dire que cette « invention » était passagère, mais que nenni. Contre Metz, avant-dernier de Ligue 1, Sampaoli a encore innové. Cette fois c'est Pape Gueye, milieu de terrain de formation, qui s'est retrouvé arrière latéral gauche. La fragilité s'est encore fait ressentir en Moselle.

Les gestions de Milik et de Mandanda au centre des discussions

La façon dont il gère la saison d'Arkadiusz Milik est aussi au centre des débats. Si l'OM a bien joué sans lui en début de saison et qu'il était complètement hors de forme jusqu'ici, on pensait que son triplé contre Angers allait lui laisser un peu de temps. Finalement, il n'est entré en jeu, contre les Grenats, que dans le dernier quart d'heure de la partie. Lui non plus ne comprenait pas grand-chose : « pas titulaire ? Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot ». Ajoutez à cela les relations plus que fraîches avec Alvaro Gonzalez, prolongé au printemps dernière et désormais déclassé dans la hiérarchie des défenseurs, et vous obtenez un vestiaire assez tendu.

Enfin, la gestion du cas Mandanda a aussi créé des remous. Si El Pelado refuse publiquement de désigner une hiérarchie, cela fait bien longtemps qu'on n'a pas aperçu l'international français sur les pelouses, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Pour autant, les chiffres parlent pour lui. Aujourd'hui, malgré l'élimination en Coupe de France, l'OM conserve une chance de titre en Europe et surtout d'accéder à la Ligue des Champions via une deuxième place qu'il convoite et qu'il occupe avec aisance. Un entraîneur a toujours raison quand il gagne. Mais jusqu'à quand ?