Hommage à Messi : trois absents suscitent l’incompréhension en Argentine

Cette nuit, la sélection argentine a dit adieu à l’un de ses plus grands représentants, Lionel Messi. À 39 ans, l’attaquant de l’Inter Miami a honoré sa 208e et dernière sélection face au Bénin. Un match qu’il a remporté 3-0 en marquant son 126e but pour l’Albiceleste et en délivrant deux passes décisives. Un dernier récital.

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Cependant, si la fête a été grande au Monumental, AS explique que trois absents se sont fait remarquer. Trois champions 2022 n’étaient en effet pas de la partie : Papu Gómez, Marcos Acuña et Gonzalo Montiel. L’ancien attaquant de l’Atalanta a refusé l’invitation et a préféré commenter le match pour une télévision du Koweït, tandis que le défenseur de River Plate, auteur du tir au but vainqueur à Doha contre la France, n’était tout simplement pas convoqué par Lionel Scaloni. Tout comme l’autre latéral des Millonarios, Marcos Acuña. Le choix de Scaloni de ne pas sélectionner ces deux derniers a d’ailleurs fait polémique en Argentine.