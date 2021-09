Equipe de France : comment jouer sans Kylian Mbappé face à l'Ukraine ?

Les Bleus seront donc orphelins de Kylian Mbappé pour les confrontations face à l'Ukraine et la Finlande. Vendredi en conférence de presse, Didier Deschamps justifiait la décision de laisser rentrer à Paris son attaquant qui souffrait du mollet droit. Cette fois-ci, le staff technique français n'a pas souhaité prendre le moindre risque et ne pas froisser ainsi le Paris Saint-Germain.

Si Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France, son absence redistribue clairement les cartes pour la rencontre face à l'Ukraine. Et pourrait également provoquer une remise en cause du 4-3-3 façonné face à la Bosnie mercredi (1-1). Dans son édition du jour, l'Equipe révèle que le sélectionneur tricolore n'avait pas encore tranché sur le système à adopter face à l'Ukraine. Va-t-il insister avec le 4-3-3 ? Ou au contraire revenir à un 4-4-2 plus classique comme face au Portugal en novembre 2020 ?

Quel système choisir sans Mbappé ?

Une confrontation à laquelle n'avait pas participé le buteur du PSG. Si Deschamps décidait d'opter pour un schéma à deux attaquants, plusieurs joueurs se disputeraient alors une place de titulaire sur le front de l'attaque française. Evidemment, Anthony Martial ou encore Kingsley Coman constitueraient une alternative crédible pour accompagner Karim Benzema ou Antoine Griezmann. Le premier cité se démarquerait par sa complémentarité avec Griezmann ou Benzema car le Mancunien n'a pas pour habitude de décrocher au contraire de ses deux coéquipiers de l'attaque.

Si le 4-3-3 était conservé ce samedi soir, Coman possèderait alors plus de chances pour démarrer. Son profil peut apporter de la percussion et déstabiliser la défense adverse. Le joueur du Bayern Munich excelle dans la provocation et peut fournir des munitions à ses compères offensifs. Reste donc désormais à savoir pour quel système optera Didier Deschamps. Jadis, le match face au Portugal sans Kylian Mbappé en novembre dernier lui avait apporté beaucoup d'enseignements positifs. Après leur nul face à la Bosnie mercredi (1-1), les champions du monde n'ont plus le droit à l'erreur. Didier Deschamps encore moins...