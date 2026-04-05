Un journaliste espagnol fracasse Mbappé et le Real Madrid

Alors que le Real Madrid a perdu trois points précieux face à Majorque hier soir en Liga (2-1), le coach Alvaro Arbeloa semble vivre une deuxième partie de saison assez délicate sur le banc. Une nouvelle contre-performance à l’extérieur, des choix tactiques vivement critiqués, et un Mbappé insignifiant font d’ailleurs douter le groupe en ce mois d’avril (7 points de retard sur le FC Barcelone). Le chroniqueur du média AS, Tomas Roncero, n’a donc pas traîné à enfoncer les Merengues à la fin de la rencontre samedi soir.

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« Je pardonne souvent à Mbappé ses défauts, car il nous sauve de nombreux matches, mais les jours comme aujourd’hui, je ne le vois pas se rebeller. Je ne l’entends pas dire "je suis là", comme le faisait Cristiano. Cette histoire de "qualité" commence à m’agacer. Je ne sais pas si j’ai besoin d’autant de qualité. Ce que je veux, ce sont des gagnants, et le Real a besoin de gagnants. Ils doivent changer la moitié de l’effectif, croyez-moi » a-t-il notifié. Avant d’ajouter un propos, fracassant les joueurs. « On a de bonnes individualités, mais pas des joueurs qui fracassent leur casier en revenant au vestiaire. Eux, ils restent sur leur téléphone à se demander si l’Atlético va gagner ce soir ». Tout compte fait, la Casa Blanca est clairement sous pression.